الأرصاد: أجواء مستقرة ورطوبة على السواحل وانخفاض تدريجي في الحرارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تقريره اليومي حول حالة الطقس في ليبيا، متوقعًا استمرار الأجواء المستقرة بشكل عام على مختلف مناطق البلاد، بدءًا من اليوم الخميس 2 يوليو 2026، مع تسجيل ارتفاع في نسب الرطوبة على المناطق الساحلية وتكاثر للسحب في فترات المساء على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأوضح التقرير أن مناطق رأس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، ستشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع زيادة في تكاثر السحب خلال ساعات المساء على مناطق الجبل الغربي وجنوبه وجنوب طرابلس ومسلاتة، إضافة إلى المناطق الممتدة من القرة بوللي إلى مصراتة وأبو قرين، حيث يُحتمل أن تصحبها خلايا رعدية مع فرص لسقوط أمطار متفرقة.

وبيّن المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتحول يوم السبت إلى شمالية معتدلة. كما تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 29 و33 درجة مئوية مع ارتفاع في الرطوبة، بينما تسجل المناطق الداخلية ما بين 34 و39 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم السبت.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكاثرها مساء يوم السبت على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وفرص ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر، إضافة إلى احتمال تشكل ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في بعض مناطق الخليج والامتداد الشرقي من بنغازي حتى المرج وما جاورها. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتسودها أجواء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا على غدامس والحمادة إلى شمالية غربية ثم شمالية شرقية، مع درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، مع توقع انخفاضها يوم السبت في غدامس والحمادة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون الأجواء صافية مع سحب متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن التوقعات تشير إلى اعتدال تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد مع مطلع الأسبوع القادم.