تقلبات جوية و«أمطار رعدية» متوقعة بمناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من يوم السبت 27 يونيو 2026 وخلال اليومين القادمين تشير إلى أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق البلاد، مع رطوبة مرتفعة نسبياً على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال النهار على مناطق الشمال تتراوح ما بين 27 و34 درجة مئوية، فيما تسجل ما بين 36 و41 درجة مئوية على باقي مناطق ليبيا، مع توقعات بتراجع بسيط خلال اليومين القادمين على المناطق الغربية، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً.

وأشار البيان إلى تكاثر السحب من حين لآخر هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الشمال الشرقي الممتدة من بنغازي حتى طبرق وما يجاورها جنوباً، مع احتمال تشكل خلايا رعدية تتخللها أحياناً زخات متفرقة من المطر.

كما لفت إلى استمرار تكاثر السحب خلال المساء في بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة غريان والعربان، ومناطق ممتدة من القره بوللي إلى مصراتة وما جاورها جنوباً، إضافة إلى أبوقرين والوشكة وبعض مناطق جنوب طرابلس وترهونة ومسلاتة، مع فرص لهطول زخات مطرية متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.

وأكد المركز أن هذه التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة وفق المستجدات الجوية، داعياً إلى متابعة النشرات الرسمية باستمرار.