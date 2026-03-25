الأرصاد: أمطار متفرقة متوسطة وغزيرة اليوم في شمال شرق البلاد

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن المناطق الشمالية الشرقية من ليبيا ستشهد اليوم سقوط أمطار متفرقة، تتراوح بين المتوسطة والغزيرة أحيانًا، مصحوبة بخلايا رعدية، على المناطق الممتدة من البريقة إلى أجدابيا، وسهل بنغازي، والمرج، ودرنة إلى امساعد، إضافة إلى الجبل الأخضر وجنوبه ومناطق البطنان.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون نشطة، مع تكاثر السحب الرعدية، ما قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة، واحتمال جريان بعض الأودية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر.

كما أوضح المركز أن الأجواء ستكون باردة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي والوسط، مع إمكانية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، على أن تنقشع السحب الممطرة تدريجيًا من مساء اليوم على أغلب المناطق الغربية، على أن يمتد تحسن الطقس غدًا إلى مناطق الشمال الشرقي، لتعود الأجواء إلى الاستقرار على معظم أنحاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق الشمال ووسط ليبيا يوم الجمعة بمرور منخفض جوي سريع، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة على الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب وسقوط أمطار متفرقة.

تشهد ليبيا في هذه الفترة تقلبات جوية على معظم المناطق الشمالية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفضات جوية متتالية من البحر الأبيض المتوسط.

وتعمل السلطات المحلية والمركز الوطني للأرصاد الجوية على متابعة هذه الحالات لحظة بلحظة، مع توجيه التحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر السيول وجريان الأودية، خصوصًا في المناطق المنخفضة والقريبة من الأنهار الموسمية.