الأرصاد: استقرار تدريجي على أغلب المناطق البلاد اعتبارا من اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استقرار تدريجي في حالة الطقس بداية من اليوم على أغلب مناطق البلاد.

ووفقا للمركز، في المناطق “راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة” تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر أحياناً صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية الممتدة من الخمس إلى سرت، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة واحتمال تكّوْن ضباب أثناء الليل.

وفي الصباح الباكر على أغلب مناطق “الجبل الغربي – بني وليد – مزدة – القريات” تكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (13-17)مْ.

وفي مناطق “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد” تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً صباح اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، واحتمال تكون ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على درنة وأقصى الساحل الشرقي تتحول تدريجياً يوم الغد إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (14-18)مْ.

وفي مناطق” الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة”، تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر حين لآخر على بعض المناطق.

والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الغد على مناطق غدامس والحمادة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17– 21) مْ.

وفي مناطق “الواحات-السرير-تازربو-الكفرة”، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16–19) مْ.