الأرصاد الجوية: الطقس مستقر وارتفاع متوقع للحرارة نهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الصيفية المستقرة ستستمر على مختلف مناطق ليبيا خلال اليومين المقبلين، مع بقاء درجات الحرارة ضمن معدلات معتدلة نسبياً في أغلب المناطق، وسط توقعات بارتفاع طفيف على مناطق الشمال الغربي مع نهاية الأسبوع.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية الصادرة اليوم الأحد 21 يونيو 2026، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح على مناطق الشمال بين 27 و33 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الوسط والجنوب درجات حرارة تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن اليوم الموافق 21 يونيو يمثل أطول أيام السنة نهاراً وأقصرها ليلاً، ويُعرف فلكياً باسم “الانقلاب الصيفي”، كما يعد أول أيام فصل الصيف فلكياً.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، والتي تسري اعتباراً من الساعة 09:00 صباحاً بالتوقيت العالمي اليوم الأحد وحتى الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت العالمي من يوم غد.

وحذرت النشرة من نشاط رياح “الشرش” على ساحل الخليج والسواحل الممتدة من مدينة درنة إلى خليج بومبا، ما يؤدي إلى اضطراب نسبي في حالة البحر بتلك المناطق.

وعلى الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت، توقع المركز أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب العابرة، مع رياح برانية تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.

وأضافت النشرة أن ارتفاع الموج على الساحل الغربي يتراوح بين 0.25 و0.75 متر، فيما يكون البحر هادئاً إلى خفيف الموج، مع درجات حرارة لسطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، ومدى رؤية جيد يتحول إلى متوسط خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على ساحل الخمس بسبب احتمال تشكل ضباب خفيف.

أما على الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتوقعت النشرة أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرش تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج والسواحل الممتدة من درنة إلى خليج بومبا.

وبحسب المركز، يتراوح ارتفاع الموج على الساحل الشرقي بين 0.50 و1.50 متر، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 23 و25 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد يتحول إلى متوسط على بعض المناطق الساحلية الشرقية نتيجة اضطراب البحر.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تُحدّث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.