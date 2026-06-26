الأرصاد: اعتدال في درجات الحرارة على أغلب المناطق وأمطار رعدية متوقعة في الشمال الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا بداية من اليوم الجمعة وخلال اليومين المقبلين، مع توقعات بتراجع درجات الحرارة في المناطق الغربية لتصبح أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى خلال ساعات النهار تتراوح على مناطق الشمال الساحلية بين 27 و33 درجة مئوية، فيما تتراوح على باقي مناطق البلاد بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشار إلى تكاثر السحب من حين إلى آخر اعتبارًا من اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي الممتدة من بنغازي إلى طبرق، إضافة إلى المناطق الواقعة جنوبها، مع فرص لسقوط زخات متفرقة من المطر، بينما تزداد فرص هطول الأمطار يوم السبت على بعض هذه المناطق، وقد تصاحبها خلايا رعدية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب خلال مساء السبت ومساء الأحد على عدد من مناطق الشمال الغربي، تشمل غريان والعربان وبعض المناطق الممتدة من القره بوللي إلى مصراتة وجنوب هذه المناطق، إضافة إلى أبوقرين والوشكة وبعض مناطق جنوب طرابلس وترهونة وما جاورها ومسلاتة وما جاورها.

وأضاف المركز أن هذه السحب قد تصاحبها خلايا رعدية ويتخللها أحيانًا سقوط زخات متفرقة من المطر، داعيًا إلى متابعة التحديثات الجوية الصادرة بشأن تطورات الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة.

تشهد ليبيا خلال فصل الصيف تباينًا في درجات الحرارة بين المناطق الساحلية والداخلية، بينما تؤدي التغيرات الجوية العابرة أحيانًا إلى تكاثر السحب الركامية ونشوء خلايا رعدية محلية، خاصة في المناطق الشرقية والجبلية وبعض مناطق الشمال الغربي، ما ينتج عنه هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.