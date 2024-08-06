«الأرصاد»: اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بوجود اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية.

وأضاف المركز، في نشرته، بتكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الجبل وجنوبه- بني وليد، وما جاورها يصحبها خلايا رعدية مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

وتتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر بداية من مساء اليوم حتى نهاية الأسبوع على مناطق أقصى الجنوب الشرقى (المناطق الحدودية مع تشاد والسودان)، يصحبها هطول أمطار متفرقة تكون جيدة أحيانا يوم الغد، تمتد لتشمل مناطق جنوب الكفرة.