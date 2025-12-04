الأرصاد الأجوية: سيول محتملة بمناطق الشمال الشرقي

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار فرصة سقوط أمطار رعدية متفرقة على مناطق الشمال، خاصة الشمال الشرقي، خلال الأيام الثلاثة القادمة، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح على أغلب مناطق البلاد.

وأشار بيان إدارة التنبؤات الجوية إلى أن مناطق راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد أجواء غائمة جزئيًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصًا خلال أوقات المساء والصباح الباكر، قد تصحبها خلايا رعدية غزيرة أحيانًا، مما يزيد احتمالية تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

كما يتوقع أن تتراوح سرعة الرياح الغربية فشمالية غربية بين معتدلة ونشطة، وقد تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة يوم الغد، بينما ستتراجع درجات الحرارة القصوى لتتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة ومتوسطة إلى غزيرة أحيانًا، يصاحبها برق ورعد قد يؤدي إلى تجمع المياه وسيول وجريان الأودية، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، لتسجل انخفاضًا ابتداءً من الغد.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فستشهد سماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على أغلب المناطق، ودرجات حرارة بين 12 و19 درجة مئوية، لتسجل انخفاضًا بدءًا من الغد.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، مع رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية، ودرجات حرارة تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها تدريجيًا.