الأرصاد: الأمطار رعدية في الجنوب والحرارة معتدلة على الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون “الأجواء غائمة على بعض مناطق الشمال الشرقي” خصوصا في كل من الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وأقصى مناطق الجنوب خاصة الحدودية مع كل من: تشاد– النيجر- جبال تيبستي– جبل العوينات– السارة- جنوب القطرون.

وبحسب المركز، “يتوقع سقوط أمطار متفرقة يصاحبها سحب رعدية أحياناً” وكما تكون “الأمطار جيدة على بعض مناطق أقصى الجنوب مما يسبب في جريان الأودية المحلية”.

ووفق بيان المركز، “تبقى درجات الحرارة معتدلة على المناطق الساحلية ويطرأ ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق الغربية خاصة الشمال الغربي.