الأرصاد الجوية: أجواء صيفية مستقرة وارتفاع في الرطوبة على السواحل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، عن استمرار الأجواء الصيفية على مختلف مناطق البلاد، بداية من اليوم الخميس 25 June 2026 وخلال اليومين القادمين، مع تسجيل درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية.

وأوضح المركز أن المناطق الساحلية ستشهد درجات حرارة تتراوح ما بين 28 و33 درجة مئوية، مع زيادة في نسب الرطوبة، في حين تتراوح درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب ما بين 35 و41 درجة مئوية.

وأشار بيان إدارة التنبؤات الجوية إلى تكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق الممتدة من القربولي حتى زليتن، إضافة إلى مناطق ترهونة ومسلاتة، مع أجواء غير مستقرة نسبياً في تلك المناطق خلال ساعات المساء.

كما رجّح المركز احتمال سقوط أمطار خفيفة مساء الغد على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، في ظل استمرار تأثيرات الحالة الجوية الصيفية على المنطقة.

وأكدت إدارة التنبؤات الجوية أن هذه الظروف الجوية تأتي ضمن النمط الصيفي المعتاد في هذا الوقت من العام، مع اختلافات محلية مرتبطة بطبيعة التضاريس وتوزيع الكتل الهوائية.