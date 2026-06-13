أمطار «رعدية» مرتقبة بمناطق الجنوب.. الأرصاد تحذّر من السيول

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستبقى معتدلة على مناطق شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين، خاصةً بالمناطق الساحلية، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال ساعات النهار بين 25 و28 درجة مئوية، بينما تسجل على مناطق الداخل ما بين 29 و33 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيًا مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشار إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على بعض المناطق الحدودية مع الجزائر، إضافة إلى غات وما جاورها والعوينات وأوباري، يتخللها هطول أمطار متفرقة.

وأضاف المركز أن نطاق السحب الرعدية سيمتد مساء غدٍ ليشمل أغلب مناطق الجنوب الغربي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة، مع احتمالية جريان السيول في بعض المناطق.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وفي ما يتعلق بالأحوال البحرية، أكد المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم السبت عدم وجود أي تحذيرات بحرية على طول الساحل الليبي.

وأوضح أن حالة البحر على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت ستكون خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعات تتراوح بين 5 و15 عقدة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر و1.75 متر.

أما على الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون الأجواء مستقرة عمومًا مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاع موج يتراوح بين 0.75 و2 متر، فيما يكون البحر قليل الاضطراب على سواحل بنغازي والجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن درجات حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية على مختلف السواحل الليبية، مع بقاء مدى الرؤية جيدًا.