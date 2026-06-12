الأرصاد تتوقع طقساً معتدلاً بـ«مناطق الشمال» وأمطاراً متفرقة في الجنوب

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستبقى معتدلة على مناطق الشمال الغربي من ليبيا خلال اليومين المقبلين، على أن يشمل الاعتدال المناطق الشرقية اعتباراً من يوم غد، مع استمرار الأجواء الحارة على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار ستتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الغربي، فيما تسجل على مناطق الداخل ما بين 33 و36 درجة مئوية.

وأشار إلى أن مناطق الوسط والجنوب ستشهد درجات حرارة أعلى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها اعتباراً من يوم غد على مناطق الدواخل والوسط والواحات.

وفي ما يتعلق بالحالة الجوية، توقع المركز تكاثر السحب بدءاً من مساء اليوم على مناطق غدامس والحمادة والجفرة وجبال الهروج وبعض المناطق الحدودية مع الجزائر، إضافة إلى غات والمناطق المجاورة لها والعوينات، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق.

وفي نشرته الخاصة بالصيد البحري، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم وجود أي تحذيرات بحرية على طول الساحل الليبي خلال فترة التوقعات الممتدة حتى ظهر يوم غد السبت.

وعلى الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى بحرية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومترين، ويكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، مع درجات حرارة لسطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية.

أما على الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فتوقع المركز ظهور سحب قليلة تتكاثر أحياناً، مع احتمال هطول أمطار خفيفة يوم غد على المناطق الساحلية الممتدة من بنغازي إلى درنة.

وأضاف أن الرياح على الساحل الشرقي ستكون شمالية غربية إلى بحرية، بينما تتحول إلى غربية على منطقة شحات خلال اليوم، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، في حين يتراوح ارتفاع الموج بين 25 سنتيمتراً ومتر ونصف، ويكون البحر هادئاً إلى خفيف الموج مع اضطراب محدود متوقع على أغلب الساحل يوم غد.

وأكد المركز أن مدى الرؤية يبقى جيداً على مختلف السواحل الليبية، مع استقرار نسبي في الظروف البحرية خلال فترة التوقعات.