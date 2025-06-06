الأرصاد الجوية: أجواء معتدلة على السواحل وأمطار رعدية غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 6 يونيو 2025، أن درجات الحرارة القصوى تشهد اعتدالًا على المناطق الساحلية وجنوب شرق البلاد، بينما تبقى مرتفعة نسبيًا خلال النهار في مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

وأشار المركز إلى توقعات بتكاثر السحب الرعدية خلال فترات المساء على مناطق غرب البلاد، تشمل غات وما جاورها، غدامس والحمادة، القريات، درج، سيناون، نالوت، إضافة إلى المناطق الحدودية مع الجزائر، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة قد تطال بعض مناطق الساحل الغربي.

وتُشير التنبؤات إلى تحسّن عام في الطقس مع منتصف الأسبوع، حيث يُتوقع انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، خاصة في الشمال.

ونوّه المركز إلى أن هذه التوقعات يتم تحديثها يوميًا أو عند حدوث أي تغيّرات في الحالة الجوية.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن كميات الأمطار التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباحًا يوم الخميس 5 يونيو 2025 وحتى الساعة 8 صباحًا يوم الجمعة 6 يونيو 2025، جاءت على النحو التالي:

الرياينة: 17.0 ملم

17.0 ملم غريان (محطة الأرصاد): 6.0 ملم

6.0 ملم يفرن (محطة الأرصاد): 5.0 ملم

5.0 ملم زوارة (محطة الأرصاد): 5.0 ملم

5.0 ملم الرجبان (محطة الأرصاد): 3.1 ملم

3.1 ملم سوق الجمعة – طرابلس: 1.9 ملم

1.9 ملم العجيلات: 1.1 ملم

1.1 ملم مدينة طرابلس: 0.1 ملم

وأكد المركز أن هذه البيانات تم جمعها من محطات الرصد المعتمدة، وتخضع للتحديث اليومي ضمن متابعة الحالة الجوية في مختلف أنحاء البلاد.