الأرصاد الجوية.. أجواء معتدلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء القادم

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء ستظل معتدلة نسبيًا على أغلب مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى في مناطق الشمال الغربي بين (24-31) مْ، وفي الشمال الشرقي بين (21-25) مْ، مع زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين على أغلب مناطق الشمال، أما في مناطق الوسط والجنوب، فتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28-34) مْ.

وتوقع المركز في نشرته اليومية، أن تسجل درجات الحرارة زيادة ملحوظة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، خاصة في مناطق الشمال الشرقي والجنوب، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية، وتم التأكيد على أنه سيتم تحديث هذه التوقعات كل 24 ساعة في حال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

هذا وخلال الأيام الماضية، شهدت ليبيا أجواء معتدلة إلى حارة في معظم المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الجنوب والصحراء. بينما كانت المناطق الساحلية تتمتع بأجواء أكثر اعتدالاً، مع بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في السواحل الغربية، ورغم درجات الحرارة المرتفعة في الداخل، فقد سُجلت بعض الزخات المطرية في مناطق الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية، مع تحذيرات من احتمالية حدوث سيول في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة.