الأرصاد الجوية: أمطار رعدية تضرب الجنوب وتقلبات تمتد إلى الشمال

أفاد مكتب الإعلام بتطورات الحالة الجوية السائدة في البلاد ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، مع توقعات باستمرار التقلبات خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المكتب أن مناطق الجنوب تشهد خلال هذا اليوم تكاثراً ملحوظاً للسحب، يترافق مع هطول أمطار متفرقة تكون جيدة أحياناً، مع نشاط لخلايا رعدية تشمل مناطق غات وما جاورها، ومرزق والقطرون، وأوباري وسبها، وبراك الشاطئ، إلى جانب بعض المناطق الحدودية مع الجزائر، إضافة إلى جالو والجغبوب والسرير وتازربو وغدامس والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن الأجواء في مناطق الشمال والوسط تميل إلى البرودة النسبية، مع ظهور سحب متفرقة بين الحين والآخر، يتخللها هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية خلال هذا اليوم.

وبيّن أن فرص هطول الأمطار الرعدية تتحسن ابتداءً من مساء يوم الاثنين على مناطق الشمال الغربي، مع امتداد هذه الحالة الجوية يوم الثلاثاء إلى مناطق الشمال الشرقي.

وفي سياق متصل، توقع مكتب الإعلام أن تشهد أغلب مناطق البلاد تقلبات جوية يومي الأربعاء والخميس، تترافق مع نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة على مناطق الوسط والجنوب الشرقي، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال، إلى جانب فرص لهطول أمطار جيدة.

وأكد المكتب أن هذه التوقعات تخضع للتحديث كل 24 ساعة، مع إمكانية إدخال تعديلات في حال حدوث أي تغيّر في الحالة الجوية.

ويأتي هذا الاضطراب الجوي في إطار التغيرات الموسمية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام، حيث تتزايد فرص تشكّل السحب الرعدية وتقلبات الطقس، خاصة بين فصلي الشتاء والربيع، ما ينعكس على تباين ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح في مختلف المناطق.