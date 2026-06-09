الأرصاد الجوية: أمطار رعدية مرتقبة على عدة مناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد أجواء صيفية معتادة على مختلف المناطق، مع تسجيل درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الفترة الحالية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 25 و31 درجة مئوية، مع زيادة في نسب الرطوبة، فيما تتراوح على مناطق الدواخل والوسط والجنوب ما بين 34 و40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على عدد من المناطق، تشمل الجبل الغربي وجنوبه، وبعض مناطق الساحل الغربي مثل بني وليد وترهونة والقريات ومزدة وغدامس والحمادة، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية مع الجزائر وغات والمناطق المجاورة لها، على أن تمتد يوم الغد لتشمل مناطق الهروج والجفرة.

وحذر المركز من أن هذه السحب الرعدية قد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى جريان الأودية، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي نشرة الصيد البحري، أوضح المركز أن حالة البحر على الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت ستكون هادئة إلى خفيفة الموج، مع ارتفاع موج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، ودرجات حرارة سطح بحر بين 22 و24 درجة مئوية، والرياح تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

كما أشار إلى أن الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد يشهد بدوره أجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح تتغير اتجاهاتها خلال اليوم، وحالة بحر هادئة إلى خفيفة الموج، ورؤية جيدة في أغلب الفترات.