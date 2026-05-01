الأرصاد الجوية: أمطار رعدية وتقلبات جوية تضرب غرب وشرق ليبيا

تشهد ليبيا حالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الحالية، في ظل سمات فصل الربيع الذي يتسم بتداخل الكتل الهوائية بين الصحراوية الحارة والتيارات الشمالية المعتدلة.

وأفاد مصدر متخصص في متابعة الحالة الجوية، بأن البلاد تتأثر بعبور تبريد علوي شمالي ابتداءً من اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم غد السبت، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل عدة مناطق.

وفي تفاصيل الحالة، يُتوقع اليوم الجمعة أن تشهد مناطق الغرب والجنوب الغربي تكاثفًا ملحوظًا للسحب، خصوصًا فوق المناطق الجبلية الممتدة حتى شمال الحمادة ومزدة وبني وليد.

كما تشير التوقعات إلى تشكل سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، قد تكون جيدة محليًا، خاصة خلال فترة ما بعد الظهر وحتى ساعات الليل.

ويمتد تأثير السحب إلى مناطق الحمادة والجنوب الغربي، مع فرص لهطول أمطار رعدية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة.

أما يوم السبت، فتتحول حالة عدم الاستقرار نحو الشرق والشمال الشرقي، حيث يُنتظر تكاثر السحب على مناطق طبرق والبطنان والجبل الأخضر، خاصة الأجزاء الشرقية منه.

وتُرجّح التوقعات هطول أمطار رعدية متفاوتة على بعض هذه المناطق، ضمن تأثيرات المنخفض الجوي العلوي.

وبحسب البيانات المتاحة، تتراوح كميات الأمطار المتوقعة بين 1 و7 مليمترات في معظم المناطق، بينما قد تصل محليًا إلى نحو 20 مليمترًا في المناطق الجبلية الغربية اليوم، وكذلك في طبرق والجبل الأخضر خلال يوم السبت.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، تسجل تراجعًا تدريجيًا بدءًا من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين، نتيجة نشاط التيارات الهوائية الشمالية.

ويؤدي ذلك إلى أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل، خاصة في مناطق الشمال.

كما يُتوقع أن يشمل الانخفاض في درجات الحرارة مناطق الوسط والجنوب اعتبارًا من يوم السبت.

وتأتي هذه الحالة ضمن السياق المعتاد لتقلبات الطقس خلال فصل الربيع في ليبيا، حيث تتكرر فترات عدم الاستقرار نتيجة التباين بين الكتل الهوائية المختلفة.



