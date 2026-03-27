الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة متوقعة بمناطق جبل نفوسة وغدامس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة ويومي السبت والأحد القادمين على مختلف مناطق ليبيا، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق الجنوب، في حين تتأثر المناطق الغربية بمنخفض جوي سريع مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة على الشمال وتكاثر للسحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي.

وذكرت النشرة أن فرصة سقوط الأمطار ستكون أفضل على مناطق جنوب جبل نفوسة وغدامس والحمادة ومناطق الجفرة، حيث قد تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة أحيانًا، مما قد يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة واحتمال جريان بعض الأودية المحلية، ويشمل تأثير المنخفض الجوي مساء اليوم مناطق الشمال الشرقي، بحسب توقعات المركز.

وأوضحت النشرة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا على أغلب مناطق الجنوب بداية الأسبوع، بينما تتأثر مناطق شمال وجنوب غرب البلاد منتصف الأسبوع القادم بمنخفض جوي آخر مصحوب بتكاثر للسحب.

وأكد المركز على تحديث النشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.

تفاصيل الأحوال الجوية حسب المناطق:

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة مساءً، تتخللها خلايا رعدية أحيانًا، مع فرصة أفضل صباح الغد. الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و18 مْ.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة أحيانًا يصاحبها خلايا رعدية. الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 مْ.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، وتكون غزيرة أحيانًا على غدامس والحمادة والجفرة، مع احتمال جريان بعض الأودية. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الواحات. الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 مْ.

وفي تنبيه صادر عن وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، دعت المواطنين في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية، تحسبًا لجريان بعض السيول والأودية المحلية.