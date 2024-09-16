 الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد في الشمال الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية، اليوم الاثنين، من سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلاية رعيدية على بعض المناطق.

ولفت المركز في نشرته الصادرة اليوم عبر صفحته فيسبوك إلى أن الأمطار تكون جيدة على مناطق الشمال، في سرت والمناطق المجاورة لها، وفي مناطق الخليج، وسهل بنغازي، وفي المرج.

وتوقع المركز تكاثر السحب الرعدية خلال اليومين القادمين على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجري السيول والأودية ، كما دعا للقيادة بحذرأثناء هطول الأمطار.