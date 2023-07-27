الأرصاد الجوية: اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الشمالية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بحدوث اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصةً المناطق الساحلية، حيث تتراوح ما بين 30 إلى 35 مْ مع رطوبة عالية نسبياً.

ورجح المركز أيضا أن تتراوح درجة الحرارة على مناطق الدواخل ما بين 36 إلى 39 مْ بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق الوسط والجنوب، حيث تتراوح ما بين 40 إلى 46 مْ، وتسجل انخفاضا يوم غد الجمعة على مناطق الجنوب الشرقي.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بدايةً من غد الجمعة على مناطق شمال غرب ليبيا خاصةً مناطق الدواخل، ويكون ملحوظا يوم السبت وتنخفض يوم الاثنين المقبل.