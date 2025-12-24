الأرصاد الجوية: الأجواء باردة ومستقرة بمعظم المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 وخلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون باردة على مناطق الشمال الغربي، بما في ذلك غدامس والحمادة، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 11 و18 مْ، فيما تتراوح على باقي مناطق البلاد بين 16 و23 مْ.

وأشار المركز إلى نشاط نسبي للرياح الجنوبية اليوم على بعض مناطق الخليج وسهل بنغازي، مع بقاء الأجواء مستقرة دون تغير كبير على كامل مناطق البلاد حتى بداية الأسبوع المقبل، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة النهارية، حيث تتراوح بين انخفاض واعتدال نسبي من يوم لآخر.

وتفصيلياً، توقع المركز أن تكون حالة السماء من راس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 11 و18 مْ.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع درجات حرارة تتراوح بين 16 و21 مْ، وتشهد تراجعاً طفيفاً يوم الغد.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية مع تكاثر للسحب يوم الجمعة، والرياح متغيرة الاتجاه من خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 مْ، ولا تتجاوز 15 مْ على غدامس والحمادة.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 مْ.

وأكد المركز أن النشرة الجوية يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، ولا يُعتد إلا بالآخر تحديث.