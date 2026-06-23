الأرصاد الجوية: الأجواء صيفية مستقرة مع ارتفاع تدريجي بـ«درجات الحرارة»

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة الحالة الجوية السائدة والمتوقعة اعتباراً من اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، مشيراً إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتادة على مختلف مناطق البلاد خلال اليومين القادمين.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة ستتراوح خلال النهار في معظم مناطق الشمال ما بين 28 و36 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع طفيف يومي الأربعاء والخميس خصوصاً في مناطق الشمال الغربي، بينما تتراوح في مناطق الوسط والجنوب ما بين 34 و40 درجة مئوية.

كما أشار المركز إلى احتمالية ظهور ضباب في ساعات الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من الخمس إلى سرت، الأمر الذي قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

وأضافت النشرة أن الطقس من المتوقع أن يشهد اعتدالاً تدريجياً بداية من يوم الجمعة على كافة مناطق الشمال، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة.

وفي نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أوضح المركز أن صلاحية النشرة تمتد من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 من صباح اليوم التالي.

وحذر المركز من رياح نشطة من نوع شرش مساء اليوم على ساحل خليج بومبا، قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة، ما يستدعي الانتباه لمرتادي البحر والصيادين.

وبحسب تفاصيل النشرة، تكون حالة السماء على الساحل الغربي من رأس أجدير إلى سرت صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، مع رياح براني إلى شرقي على امتداد زوارة إلى طرابلس، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى براني على بقية الساحل، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع موج بين 0.25 و1.00 متر، مع بحر هادئ إلى خفيف الموج.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرش إلى بحري بسرعة تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مساءً على خليج بومبا، مع ارتفاع موج بين 0.25 و1.50 متر، وحالة بحر هادئ إلى خفيف الموج، بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأشار المركز إلى أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 23 و25 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد بشكل عام، لكنه قد يتأثر ليصبح متوسطاً في بعض مناطق الساحل الشرقي نتيجة احتمالية الضباب الخفيف.