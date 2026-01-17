الأرصاد الجوية: الأيام المقبلة تشهد تقلبات ورياح مثيرة للأتربة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق ليبيا ستشهد اليوم السبت 17 يناير 2026 أجواءً معتدلة نسبياً، حيث تتراوح درجات الحرارة نهاراً على مناطق الشمال بين 14 و20 مْ، وعلى مناطق الوسط والجنوب بين 17 و23 مْ، مع توقع زيادة تدريجية في درجات الحرارة على المناطق الغربية يوم الأحد، ثم على المناطق الشرقية يوم الاثنين.

وأشار المركز إلى أن الرياح الجنوبية الشرقية ستنشط بدءاً من يوم الأحد على المناطق الغربية، مسببةً إثارة الأتربة والغبار، ويستمر نشاطها يوم الاثنين ليشمل المناطق الشرقية، خاصةً مناطق الشمال الشرقي، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح ستتحول بدايةً من مساء يوم الاثنين إلى جنوبية غربية فغربية على مناطق غرب البلاد، مع تراجع درجات الحرارة وتكاثر السحب على بعض المناطق، فيما تقل سرعة الرياح على المناطق الشرقية ابتداءً من مساء الثلاثاء، وتتحول إلى جنوبية غربية مع استمرار انخفاض الحرارة.

التفاصيل حسب المناطق وفق بيانات المركز:

راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية نشطة تسبب الأتربة والغبار.

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية نشطة تسبب الأتربة والغبار. الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تصل إلى 60 كم/س، مما يثير الأتربة والغبار ويخفض الرؤية الأفقية.

السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تصل إلى 60 كم/س، مما يثير الأتربة والغبار ويخفض الرؤية الأفقية. الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة: السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مسببة الأتربة والرمال.

السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة، تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مسببة الأتربة والرمال. الواحات، السرير، تازربو، الكفرة: السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة، تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستبدأ بالتراجع على أغلب مناطق البلاد ابتداءً من يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن التحديثات الجوية تُصدر كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات جوية.