الأرصاد الجوية: البحر غير ملائم للسباحة الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بعدم حدوث تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وبحسب المركز تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال مابين 28 – 33 مْ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب مابين 35 – 39 مْ.

وتتكاثر السحب من مساء اليوم على أقصى الجنوب الشرقي «الكفرة وجنوبها والمناطق الحدودية مع السودان» مع إحتمال سقوط زخات من المطر تصاحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

وشدّد المركز الوطني بأنّ حالة البحر غير ملائمة للسباحة على الساحل الشرقي، داعيا المواطنين إلى أخذ الحذر والتوخي وعدم السباحة.