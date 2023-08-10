الأرصاد الجوية: البحر غير ملائم للسباحة مساء اليوم وخاصة السواحل الشرقية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنّ الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين لا يزال معتدل على أغلب مناطق البلاد.

وتابع المركز أنّ درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، و تتراوح مابين 28–33 مْ على المناطق الشمال مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، ومابين 35–40 مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ودعا المركز الوطني إلى أخذ الحيطة والحذر لأن البحر غير ملائم للسباحة خاصة اثناء المساء وذلك لحدوث تيارات ساحبة خلال هذه الفترة خاصة على الساحل الشرقي.