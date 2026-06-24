الأرصاد الجوية: الحرارة تصل إلى 40 درجة والاعتدال يبدأ الجمعة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، ضمن نشرته الجوية الصادرة اليوم الأربعاء 24 June 2026، استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على معظم أنحاء البلاد خلال اليومين المقبلين، مع تسجيل ارتفاعٍ في درجات الحرارة على المناطق الغربية خلال نهار اليوم وغدٍ.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة على مناطق الشمال الساحلية ستتراوح ما بين 30 و33 درجة مئوية، بالتزامن مع ارتفاعٍ في مستويات الرطوبة، ما يزيد الإحساس بالحرارة خلال ساعات النهار.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة على المناطق الداخلية ومناطق الجنوب ستتراوح ما بين 34 و40 درجة مئوية، في ظل استمرار الأجواء الحارة على تلك المناطق خلال الفترة الحالية.

وبحسب التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ستبدأ بالتراجع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع توقعات بأن تصبح الأجواء أكثر اعتدالًا مع بداية الأسبوع المقبل.

ويُعد هذا الارتفاع في درجات الحرارة جزءًا من الأجواء الصيفية المعتادة التي تشهدها ليبيا خلال هذه الفترة من العام، فيما تتابع الجهات المختصة تحديثاتها الجوية بصورة مستمرة لإطلاع المواطنين على مستجدات الأحوال الجوية.