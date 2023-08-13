الأرصاد الجوية: الطقس المتوقع صيفي معتدل على مناطق ليبيا

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنّ الأحوال الجوية المتوقعة ستكون صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأوضح أنّ السماء راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وبحسب المركز فإنّ منطقة الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، ستكون قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم، والرياح ستكون شمالية غربية إلي شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

وتابع الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة ـ الواحات – السرير- تازربو- الكفرة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.