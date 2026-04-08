الأرصاد الجوية: الطقس ربيعي مستقر على أغلب المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الربيعية تسيطر على أغلب مناطق البلاد، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، وسط استقرار عام في الحالة الجوية.

وأوضح المركز، التابع لوزارة المواصلات، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح في مناطق الشمال بين 22 و27 درجة مئوية، بينما تسجل في مناطق الوسط والجنوب ما بين 25 و29 درجة، مع أجواء دافئة نهارًا.

وأشار إلى احتمال ظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصة مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها.

وفي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة عن إدارة التنبؤات، تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماءً صافية إلى قليلة السحب العالية، مع رياح خفيفة إلى معتدلة متغيرة الاتجاه، ودرجات حرارة تتراوح بين 22 و27 درجة مع زيادة طفيفة متوقعة.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتسودها أجواء صافية غالبًا، مع احتمال تشكل الضباب، ورياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانًا على الساحل، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 درجة مع ارتفاع طفيف لاحقًا.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 25 و30 درجة.

كما تسجل مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية غالبًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة تتحول إلى متغيرة الاتجاه خلال اليوم التالي، ودرجات حرارة بين 24 و26 درجة.

وأكد المركز أن الطقس سيبقى مستقرًا دون تغيرات كبيرة على معظم المناطق حتى بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء الربيعية المعتدلة.