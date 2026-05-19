الأرصاد الجوية: الطقس متقلب بمختلف المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد خلال اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 حالة من التقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفرقة على عدد من مناطق الشمال، مع استمرار اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق وتراجع تدريجي في الجنوب خلال اليومين القادمين.

وأوضح المركز أن الأمطار تتساقط على مناطق الحمادة، الشويرف، القريات، أبو نجيم، سرت، إضافة إلى مناطق الخليج والمناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي، وتكون الأمطار جيدة أحياناً في بعض المواقع، مع أجواء باردة نسبياً على مناطق الشمال، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و27 درجة مئوية.

وفي المقابل، تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً اليوم في مناطق الجنوب الشرقي، قبل أن تسجل انخفاضاً ملحوظاً اعتباراً من يوم الغد على معظم مناطق الجنوب، لتتراوح ما بين 29 و37 درجة مئوية خلال النهار.

وأشار المركز إلى أن الطقس يستقر نسبياً مع عدم وجود تغيرات كبيرة على المدى القريب، حيث تستمر الأجواء المعتدلة على كافة مناطق البلاد حتى مطلع الأسبوع القادم.

وفي تفاصيل النشرة الجوية، أوضح المركز أن مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً مغطاة جزئياً بالسحب مع سقوط أمطار متفرقة على بني وليد ومزدة والقريات والشويرف وأبونجيم وسرت، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد فتشهد تكاثفاً للسحب من حين لآخر مع فرص لسقوط أمطار متفرقة، خاصة من بنغازي إلى الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية قد يصل إلى حد إثارة الأتربة، ودرجات حرارة بين 17 و23 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع فرص لأمطار متفرقة صباحاً على بعض المناطق، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة، وتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة مئوية، على أن تسجل انخفاضاً يوم الغد.

كما تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية إلى قليلة السحب مع رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة أحياناً، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة، وتراوح درجات الحرارة بين 37 و45 درجة مئوية مع تراجع ملحوظ في الفترة المقبلة.