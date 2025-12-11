الأرصاد الجوية: الطقس مستقر حتى منتصف الأسبوع القادم

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إدارة التنبؤات الجوية، توقعاته لحالة الطقس في ليبيا ابتداءً من اليوم الخميس 11-12-2025 ولمدة ثلاثة أيام قادمة، موضحًا استقرارًا نسبيًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق خلال فترة النهار، حيث تتراوح بين 14 و20 مْ.

وتوقعت النشرة أن تكون حالة السماء قليلة السحب إلى مغطاة جزئيًا، مع تكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال، خاصة الساحل الشرقي، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، كما يُتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الشمالية.

التفاصيل حسب المناطق

راس إجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة

حالة السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 مْ.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء تتكاثر من حين لآخر وقد تتخللها أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، مع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 مْ.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الجفرة وغدامس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط يوم الغد ناحية الحمادة وغدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 مْ.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة

حالة السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و20 مْ.

ويبقى الطقس دون تغير كبير على معظم مناطق البلاد حتى منتصف الأسبوع القادم، مع تحديث النشرة الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في حالة الطقس.