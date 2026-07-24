الأرصاد الجوية: العزيزية تسجل أعلى درجة حرارة في ليبيا منذ بداية يوليو

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن محطة الرصد الجوي في العزيزية سجلت، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة في ليبيا منذ بداية شهر يوليو، بعدما بلغت 50 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن هذه القراءة سُجلت بواسطة جهاز الترمومتر الأقصى داخل صندوق الرصد في محطة العزيزية، وهي أعلى درجة حرارة تُرصد على مستوى البلاد منذ مطلع يوليو.

وتأتي هذه القراءة في ظل موجة حر تشهدها مناطق عدة في ليبيا، مع استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف، ولا سيما في المناطق الداخلية.

ويتابع المركز الوطني للأرصاد الجوية تطورات الحالة الجوية عبر محطات الرصد المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، مع نشر التحديثات الدورية المتعلقة بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.