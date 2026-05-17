الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة شمال البلاد خلال يومين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية التابع لوزارة المواصلات، اليوم الأحد، تسجيل تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا، خاصة مناطق الشمال الغربي، نتيجة تأثير نشاط الرياح الشمالية خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية اليومية، أن درجات الحرارة في مناطق الشمال ستتراوح خلال ساعات النهار بين 22 و28 درجة مئوية، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر، تتخللها زخات خفيفة من الأمطار في بعض المناطق.

وفي المقابل، تستمر الأجواء الحارة على مناطق الجنوب خلال اليوم، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و48 درجة مئوية، وسط نشاط للرياح الجنوبية الغربية، لا سيما في أقصى مناطق الجنوب، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً تدريجياً اعتباراً من يوم غد الاثنين، على أن يمتد هذا التراجع إلى أغلب المناطق خلال يوم الثلاثاء.

كما توقع المركز أن تسود أجواء معتدلة في مختلف أنحاء البلاد بداية من الثلاثاء، خصوصاً من ناحية درجات الحرارة، مع استمرار هذا الاعتدال حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت إدارة التنبؤات الجوية أن تحديثات الحالة الجوية تصدر كل 24 ساعة، لافتة إلى احتمالية حدوث تغيرات في التوقعات الجوية وفق تطورات الحالة المناخية.

وتشهد ليبيا خلال هذه الفترة تقلبات جوية موسمية متباينة بين المناطق الساحلية والجنوبية، مع تأثر الجنوب بكتل هوائية حارة، مقابل نشاط للرياح الشمالية التي تسهم في تلطيف الأجواء على مناطق الشمال.