الأرصاد الجوية: انخفاض بـ«درجات الحرارة» وأمطار بمناطق متفرقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء ستسودها حالة من البرودة النسبية على أغلب مناطق البلاد خلال بداية هذا اليوم الجمعة 22 مايو 2026 وخلال اليومين القادمين، مع تسجيل درجات حرارة أقل من معدلاتها الفصلية المعتادة لشهر مايو نتيجة تأثير الرياح الشمالية.

وأوضح المركز أنّ درجات الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق الشمال تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، مع احتمالية ظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحرارة في مناطق الجنوب بين 28 و34 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أنّ السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا، إلى جانب تكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر والجزائر، مع تسجيل زخات خفيفة من المطر على غات وما جاورها.

وبيّن المركز أنّ حالة الطقس في باقي المناطق ستتسم عمومًا بالاستقرار النسبي، مع استمرار الأجواء دون تغيرات كبيرة حتى نهاية الأسبوع القادم.

وفي التفاصيل الخاصة بالمناطق، أوضح المركز أنّ منطقة رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر للسحب مساء اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى سرت، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف يوم الأحد.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى إمساعد، فتشهد تكاثفًا للسحب مع فرص أمطار متفرقة على بنغازي والجبل الأخضر، إضافة إلى ظهور ضباب ليلي وصباحي، ورياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، ودرجات حرارة بين 21 و25 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب على بعض المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر والجزائر، مع زخات خفيفة من المطر على غات وما جاورها، ودرجات حرارة تتراوح بين 31 و36 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية في الجفرة اليوم.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تسود أجواء قليلة السحب مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ودرجات حرارة بين 28 و33 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنّ هذه الأجواء مرشحة للاستمرار دون تغييرات جوهرية حتى نهاية الأسبوع القادم، مع تحديث النشرات الجوية بشكل يومي أو عند حدوث أي تغيّرات في الحالة الجوية.