 الأرصاد الجوية تحذر تشكل سيول قادمة من الحدود مع الجزائر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية، مساء اليوم الأحد، على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وتوقع المرطز أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة خصوصا في مناطق:القطرون- الويغ- تيجرهي- غات- البركت وسلسلة جبال اكاكوس، مما تؤدي إلى جريان الأودية وحدوث سيول خاصة من الداخل الجزائري (جانيت) باتجاه المناطق الليبية الحدودية والمناطق المذكورة، كما تكون الرياح هابطة من نشطة إلى قوية السرعة.

ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجري السيول والأودية ، كما دعا للقيادة بحذر.

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي اجتاحت مدينة سبها، السبت، لوفاة شخصين وإصابة نحوعشرات آخرين جراء انهيار عدة منازل.