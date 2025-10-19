الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية غزيرة على شمال غرب البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا يفيد بوجود فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب البلاد، وذلك ابتداءً من مساء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025م.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة مرورًا بـ سهل الجفارة، ترهونة، مسلاتة، بني وليد، ومناطق جبل نفوسة، وقد تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

بدو ها، دعت وزارة الموارد المائية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه حفاظًا على السلامة العامة.