الأرصاد الجوية تصدر تحذيراً عاجلاً!

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيراً من تأثير رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية السرعة على مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الجنوب الغربي ابتداءً من مساء يوم الاثنين وحتى نهاية يوم الثلاثاء.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح ستتراوح بين 50 و60 كم/س، وقد تصل في بعض الهبات إلى 80 كم/س، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وانخفاض الرؤية الأفقية إلى حد انعدامها في بعض المناطق، لاسيما المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى الخليج، والواحات وجالو، والجفرة، والقطرون، وأوباري والمناطق المجاورة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أهمية:

الانتباه عند قيادة المركبات على الطرقات، خاصة عند اشتداد الرياح وانخفاض الرؤية.

ارتداء الكمامة لمرضى الجهاز التنفسي لتجنب تأثير الغبار.

تثبيت الأشياء المعرضة للرياح بشكل احترازي.

متابعة النشرات والتحديثات اليومية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان السلامة.

وأكد المركز أنه سيواصل متابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وتزويد المواطنين بالمستجدات فور حدوث أي تغييرات في الرياح أو الرؤية الأفقية.