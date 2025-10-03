الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة

تستمر الأجواء الخريفية الممطرة بين الحين والآخر على مناطق شمال ليبيا، مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة، قد تكون جيدة على المناطق الساحلية الممتدة من سهل بنغازي حتى الجبل الأخضر، مصحوبة أحيانًا بخلايا رعدية ورياح نشطة نسبياً، مع تراجع تدريجي في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تنقشع السحب مساء الغد على أغلب هذه المناطق.

تفاصيل الطقس حسب المناطق

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: تكاثر للسحب مع أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، ودرجات حرارة بين 23 و29 درجة مئوية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: تكاثر سحب مع خلايا رعدية وأمطار متفرقة، قد تكون جيدة في بعض المناطق، ودرجات حرارة بين 22 و28 درجة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: سماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمالية أمطار متفرقة، ودرجات حرارة بين 29 و35 درجة، والرياح معتدلة إلى نشطة أحيانًا.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: سماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، ودرجات حرارة بين 31 و35 درجة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

تتوقع الأرصاد الجوية تكاثر السحب مجدداً منتصف الأسبوع المقبل على شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي، مع احتمال أمطار متفرقة.