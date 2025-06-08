الأرصاد الجوية تنفي شائعات عن عاصفة بحرية وتدعو لمتابعة بياناتها الرسمية

نفى المركز الوطني للأرصاد الجوية ما يتم تداوله على بعض الصفحات غير الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث اضطراب كبير في البحر خلال الأيام المقبلة، واصفاً تلك الأخبار بأنها “شائعات لا أساس لها من الصحة” تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين.

وأكد المركز في بيان توضيحي، اليوم، أن ما نُسب إليه من تحذيرات عبر منشورات مزورة تحمل شعاراته الرسمية هو بيان مفبرك لا يصدر عنه، مشدداً على أن الوضع الجوي والبحري لا يدعو للذعر، وأن أي تطورات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وموثوق من خلال القنوات المعتمدة.

وأشار المركز إلى أن نشرات الطقس والتحديثات المتعلقة بالأحوال الجوية والبحرية تُنشر بشكل دوري على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة، وعدم الانجرار وراء أخبار غير موثوقة قد تضر بالمصلحة العامة وتربك الرأي العام.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة رصد الأحوال الجوية بدقة، وتقديم التحذيرات اللازمة في الوقت المناسب، بما يضمن سلامة المواطنين ومرتادي البحر.