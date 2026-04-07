الأرصاد الجوية: «درجات الحرارة» تميل للارتفاع خلال اليومين القادمين

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أغلب مناطق ليبيا تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتمركز شمال البلاد، ما يسهم في اعتدال حالة الطقس واستقرار الأجواء خلال الأيام الحالية.

وأوضح المركز في بيانه حول الوضع الجوي السائد والمتوقع، أن درجات الحرارة خلال فترة النهار على مناطق الشمال تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، بينما تسجل في مناطق الوسط والجنوب ما بين 23 و27 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، لتسود أجواء دافئة نهارًا على معظم المناطق.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى احتمالية ظهور ضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر ليوم الغد، خاصة على المناطق الممتدة من منطقة الخليج حتى أقصى الشمال الشرقي، في حين تبقى الأجواء مستقرة دون تغيرات ملحوظة حتى نهاية الأسبوع في أغلب أنحاء البلاد.