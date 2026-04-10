الأرصاد الجوية: طقس ربيعي يتبعه «منخفض صحراوي» ورياح مثيرة للأتربة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية حول الحالة الجوية السائدة والمتوقعة بداية من اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى استمرار تأثير المرتفع الجوي على أغلب مناطق البلاد، ما يجعل الطقس ربيعيًا معتدلًا خلال فترات النهار.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تتراوح على مناطق الشمال بين 22 و30 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الجنوب درجات حرارة بين 28 و32 درجة مئوية.

وأضاف أن البلاد ستتأثر يوم الأحد بمنخفض صحراوي سريع الحركة، يؤدي إلى نشاط الرياح الجنوبية على معظم المناطق الغربية، وهو ما يسبب إثارة الأتربة والرمال وانخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا، خاصة في مناطق جنوب الجبل والدواخل والوسط.

وأشار إلى أن هذه الأجواء ستترافق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الفصلية، لتتراوح بين 30 و37 درجة مئوية، على أن يشمل الارتفاع لاحقًا المناطق الشرقية خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وتوقع المركز أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض منتصف الأسبوع، انطلاقًا من مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الشمال والوسط، واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وفي تفاصيل الحالة الجوية على مختلف المناطق، أوضح المركز أن منطقة رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماء صافية إلى ظهور سحب متفرقة، مع رياح تتحول تدريجيًا إلى نشطة يوم الأحد مسببة إثارة للأتربة وارتفاع في الحرارة.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد فتسودها أجواء مستقرة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من يوم الغد، في حين تسجل مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة أجواء حارة نسبيًا مع ارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة.

كما تسود أجواء صافية على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الأحد.

وأكد المركز أن هذه التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات في الحالة الجوية.