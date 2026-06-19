الأرصاد الجوية: استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية جديدة تتعلق بالوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الجمعة 19 يونيو 2026، إضافة إلى نشرة خاصة بالصيد البحري على طول الساحل الليبي.

وأوضح المركز أن الأجواء تبقى دون تغير كبير خلال اليومين القادمين، حيث تسود حالة طقس صيفي معتدل على مختلف مناطق البلاد، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وسط ارتفاع في نسبة الرطوبة.

وأشار المركز إلى أن مناطق الدواخل والجنوب تشهد درجات حرارة أعلى، تتراوح بين 33 و41 درجة مئوية، مع تكاثر السحب الرعدية مساء اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي، خاصة غات وما جاورها والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وبيّن المركز أن الأجواء ستبقى معتدلة حتى منتصف الأسبوع القادم، داعياً إلى متابعة التحديثات اليومية للتغيرات الجوية.

وفي سياق متصل، نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، موضحاً أن صلاحية النشرة تمتد من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 من يوم الغد.

وحذر المركز من رياح نشطة من شرش إلى بحرية على الساحل الممتد من درنة إلى خليج بومبا، قد تصل سرعتها إلى 25 عقدة، مع اضطراب نسبي في حالة البحر في بعض المناطق.

وعن الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت، أوضح المركز أن حالة السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، على أن تتكاثر السحب خلال الليل وصباح الغد على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

كما أشار إلى أن الرياح تكون برانية بشكل عام، وتتحول إلى بحرية صباحاً على ساحل مصراتة وسرت، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع ارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر، وحالة بحر هادئة إلى خفيفة الموج.

وبيّن أن درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية، فيما تكون الرؤية جيدة، وتتحول إلى متوسطة أو ضعيفة صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة بسبب تشكل شبورة مائية.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فأوضح المركز أن السماء ستكون قليلة السحب إلى صافية، مع رياح شرقية إلى بحرية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة وخليج بومبا.

وأضاف أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، ويصل إلى 2.00 و2.50 متر على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق، مع حالة بحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب في بعض المناطق.

وأكد المركز أن مدى الرؤية يكون جيداً عموماً، مع تراجعها إلى متوسطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق نتيجة اضطراب البحر.

وأوضح أن المصطلحات البحرية مثل شرش تعني شمالية غربية، وبراني شمالية شرقية، وباش جنوبية غربية، وشلوق جنوبية شرقية.

وختم المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرته بالتأكيد على أن هذه التوقعات قابلة للتحديث كل 24 ساعة وفق المستجدات الجوية.