تقلبات جوية و«أمطار متفرقة» على المناطق الساحلية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرته الجوية، عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بدءًا من يوم السبت 04 يوليو 2026، وخلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مع ارتفاع في نسب الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تتراوح ما بين 27 و33 درجة مئوية على مناطق الشمال، فيما تسجل ما بين 38 و43 درجة مئوية على مناطق الجنوب، مع توقعات بانخفاضها يوم غد على مناطق غدامس والجفرة.

وأشار إلى تكاثر السحب من حين لآخر مساء اليوم ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية ومرتفعات جبل نفوسة والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

كما توقع المركز أن تميل درجات الحرارة للارتفاع النسبي على مناطق الشمال الغربي مع نهاية الأسبوع.

وفي ما يتعلق بحالة البحر، أصدر المركز نشرة للصيد البحري على الساحل الليبي، أوضح فيها أن صلاحية النشرة تمتد من الساعة 09:00 صباحًا حتى 12:00 من يوم الغد، مع تحذير من رياح شرش نشطة على ساحل درنة اليوم وغدًا على ساحل البريقة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وبيّن أن الساحل الغربي من رأس أجدير إلى سرت يشهد حالة سماء قليلة السحب مع احتمال أمطار خفيفة، ورياح شرش إلى بحرية بسرعة تتراوح بين 5 و20 عقدة، وارتفاع موج بين 0.50 و1.50 متر، مع حالة بحر خفيف إلى قليل الاضطراب.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون حالة السماء قليلة السحب مع تكاثرها أحيانًا على الجبل الأخضر واحتمال أمطار خفيفة، ورياح شرش نشطة تصل إلى 25 عقدة على درنة والبريقة، وارتفاع موج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر، مع حالة بحر خفيف إلى قليل الاضطراب.