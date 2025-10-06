الأرصاد تحذّر: كتلة هوائية باردة وأمطار متفرقة بدءاً من اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من اليوم الاثنين 06 أكتوبر 2025 ولمدة يومين قادمين.

ووفقًا للتوقعات، يتأثر الشمال الغربي بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة، مع تكاثر للسحب وفرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

التوقعات التفصيلية حسب المناطق:

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة: تتراوح بين 25-30 درجة مئوية، مع انخفاض طفيف يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة على بعض المناطق الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 25-31 درجة مئوية، مع انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية فشمالية معتدلة.

درجات الحرارة: تتراوح بين 33-39 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الواحات، السرير، تازربو، الكفرة:

السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية غربية يوم الغد على الواحات.

درجات الحرارة: تتراوح بين 32-36 درجة مئوية، مع انخفاض يوم الأربعاء.

وبحسب المركز، من المتوقع أن تسود الأجواء المستقرة نهاية الأسبوع على كافة مناطق البلاد.