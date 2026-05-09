الأرصاد الجوية: «موجة حر» صيفية تضرب أغلب المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة جوية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم السبت 9 مايو 2026، مشيرًا إلى أجواء صيفية حارة تسود أغلب مناطق البلاد مع تقلبات في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز أن الطقس سيكون صيفيًا ساخنًا على معظم المناطق، مع رياح شمالية شرقية تنشط مساءً على بعض السواحل، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وبيّن أن درجات الحرارة ستكون متذبذبة بين الارتفاع والاعتدال على المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير إلى مصراتة، حيث تتراوح خلال النهار بين 24 و28 درجة مئوية، بينما تسجل على باقي مناطق الشمال ومناطق الجنوب الشرقي ما بين 32 و39 درجة مئوية، وتصل في الجنوب الغربي إلى ما بين 38 و42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الشمال ستشهد أجواء متقلبة خلال اليومين القادمين، مع ارتفاع في درجات الحرارة يوم غدٍ خاصة على مناطق الوسط مثل أبو نجيم ومناطق الجفرة، قبل أن تبدأ في التراجع مساء الغد على مناطق الشمال الغربي، ثم يوم الاثنين على مناطق الشمال الشرقي.

كما توقع المركز عودة الارتفاع في درجات الحرارة من جديد يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، ويوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي.

وفي تفاصيل المناطق، أوضح المركز أن حالة السماء ستكون صافية إلى ظهور سحب عالية في راس إجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط مساءً، وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، مع درجات حرارة تتراوح بين 24 و38 درجة مئوية.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي وحتى امساعد، تكون السماء صافية مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، ودرجات حرارة بين 31 و39 درجة مئوية في بعض المناطق.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة فتسودها أجواء صافية غالبًا مع درجات حرارة بين 38 و42 درجة مئوية، في حين تسجل مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة درجات حرارة بين 32 و37 درجة مئوية مع ارتفاع تدريجي خلال الأيام القادمة.

وأكد المركز أن هذه التوقعات تخضع للتحديث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.