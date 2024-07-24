«الأرصاد»: الطقس معتدل على المناطق الشمالية

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس سيكون معتدلا اليوم على المناطق الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 و34مْ مع زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة.

وتوقع المركز أن تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي، خاصة في المنطقة الممتدة من بنغازي إلى درنة، وقد تشمل بعض مناطق الدواخل للشمال الغربي.

أما مناطق الجنوب، فأكد المركز أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبياً، تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، فيما لا تتجاوز 37 درجة مئوية على غدامس ومناطق الجفرة.