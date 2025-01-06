الطقس مستقر في معظم المناطق والأجواء باردة ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدل اليوم وغدا في معظم مناطق البلاد، وتكون درجات الحرارة منخفضة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

وأضاف المركز في نشرته الصباحية اليوم أنه “من المتوقع ان تتأثر مناطق الشمال والجنوب الغربي من مساء يوم الغد برياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق الساحلية مما تسبب في انخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب خاصة يوم الأربعاء على مناطق الشمال مع سقوط امطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا”.

