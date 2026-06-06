طقس متقلب.. ارتفاع بـ«درجات الحرارة» وأمطار رعدية متفرقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرةً جويةً حول الوضع السائد والمتوقع في ليبيا بدايةً من اليوم السبت 06/06/2026 وخلال اليومين القادمين، موضحاً أن البلاد تشهد اعتدالاً تدريجياً في درجات الحرارة على عددٍ من المناطق، مع استمرار الأجواء الحارة على مناطق أخرى قبل بدء التراجع العام.

وأوضح المركز أن مناطق الساحل الغربي ورأس لانوف، إضافةً إلى المناطق الممتدة من درنة حتى أقصى الساحل الشرقي، تسجل درجات حرارة تتراوح بين (27 – 30) درجة مئوية خلال النهار، في حين تبقى مرتفعة على باقي مناطق الشمال حيث تتراوح بين (35 – 42) درجة مئوية.

وأشار إلى أن مناطق الوسط والجنوب تستمر فيها الأجواء الحارة، مع درجات حرارة تتراوح بين (40 – 44) درجة مئوية، قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، على أن يشمل التراجع أغلب مناطق البلاد يوم الاثنين، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً.

وبيّن المركز أن السحب الرعدية تتكاثر من حينٍ لآخر على مناطق جنوب الكفرة وتازربو والسارة وجبال تيبستي والمناطق الحدودية مع تشاد، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة، خاصةً في أقصى الجنوب الشرقي.

كما أشار إلى تكاثر الخلايا الرعدية خلال فترات المساء بدايةً من يوم الغد على بعض المناطق الحدودية مع تونس وسيناون ونالوت وبعض مناطق الجبل الغربي وجنوبه وغدامس والحمادة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار، على أن تكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء على بعض مناطق الشمال الغربي.

وفي تفاصيل النشرة بحسب المناطق، أوضح المركز أن منطقة رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر سحب رعدية مساءً على بعض المناطق الحدودية مع تونس والجبل الغربي وجنوبه، مع احتمال أمطار متفرقة، إضافةً إلى ظهور ضباب خلال أواخر الليل والصباح على بعض المناطق الساحلية من طرابلس إلى سرت.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتسودها أجواء صافية غالباً، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ثم شمالية شرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدايةً من الغد.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب مساءً مع خلايا رعدية وفرص أمطار متفرقة خاصةً يوم الاثنين على غدامس والحمادة والمناطق الحدودية مع الجزائر، مع تسجيل تراجع تدريجي في الحرارة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تتكاثر السحب الرعدية من حين لآخر على جنوب الكفرة وتازربو وجبال تيبستي والمناطق الحدودية مع تشاد، مع فرص أمطار متفرقة خاصةً في الجنوب الشرقي، على أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً.

واختتم المركز الوطني للأرصاد الجوية بالإشارة إلى أن الأجواء تميل إلى الاعتدال النسبي على أغلب مناطق ليبيا حتى منتصف الأسبوع، خصوصاً على المناطق الساحلية، مع التأكيد على أن النشرة تُحدّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات.