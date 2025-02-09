الأرصاد تتحدّث عن موعد استقرار الأجواء على كامل المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن “تكون الأجواء باردة نسبيا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12- 19)مْ على اغلب مناطق مناطق البلاد.

كما توقعت الأرصاد، أن “تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة المنطقة الممتدة من (الخمس حتى مصراتة– والمناطق من المرج حتى امساعد)، وتكون الفرصة افضل يوم الغد على مناطق الشمال الغربى مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (أجواء شتوية)”.

ووفق النشرة اليومية للأرصاد، “من المتوقع أن تستقر الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء على كامل مناطق ليبيا”.