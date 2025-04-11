الأرصاد تتوقع أحوال الطقس حتى نهاية «إبريل» الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على معظم مناطق غرب البلاد بداية من يوم الغد، بينما تكون معتدلة على باقي المناطق وضمن معدلاتها لهذا الشهر “ابريل”.

وأشار المركز، إلى “احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي، ومن المتوقع أن تتاثر مناطق الشمال الغربي من مساء الأحد برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تصل (50) كيلو متر/ ساعة، أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار”.

وأمس، افاد مدير مكتب الإعلام بمركز أرصاد ليبيا محي الدين علي، لشبكة “عين ليبيا”، بأنه توفيت في مدينة “بني وليد” طفلتان بعد أن جرفتهما السيول، وقال: “الطفلتان هم ابتهاج التهامي، البالغة من العمر ست سنوات، وأماني خالد محمد الكميعي، البالغة 12 سنة”.

وأضاف علي: “جاءت وفاة الطفلتين، نتيجة للسيول التي اجتاحت المنطقة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، وبحسب التنبيهات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، يُوصى دائماً بمتابعة الأخبار والتنبيهات الصادرة من المركز للحد من الأضرار وتجنب المزيد من الضحايا”.