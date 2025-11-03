الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بمناطق الشمال

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اعتباراً من اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 أجواءً خريفية مستقرة نسبياً، حيث تبقى درجات الحرارة معتدلة نهاراً وتميل للانخفاض النسبي أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، تتخللها خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة خصوصاً على المناطق الممتدة من شرق بنغازي والمرج والجبل الأخضر حتى أقصى الساحل الشرقي، متوقعاً أن تتحسن فرص هطول الأمطار على هذه المناطق بداية من يوم الأربعاء، خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

كما تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي الممتدة من الزاوية إلى سرت، وقد تشهد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، مع احتمال ظهور الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و27 مئوية على مناطق الشمال الغربي، وبين 23 و28 مئوية على مناطق الشمال الشرقي، مع توقع انخفاضها يوم الأربعاء. أما في مناطق الجنوب والواحات فتكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب، وتميل درجات الحرارة إلى الاعتدال لتتراوح بين 27 و31 مئوية.

وأكد المركز أن الطقس سيبقى دون تغير كبير حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن التحديثات تصدر بشكل دوري كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تطورات في الحالة الجوية.